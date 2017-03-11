Advocaat’ın basın toplantısında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Mücadele sonrasında sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat'ın basında toplantısında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Basın toplantısında Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, Advocaat'a soru sormak isteyince FB Medya Sorumlusu Fatih Demirkol kendisinden soru almayacaklarını söyledi. Soru sorulmasının izin verilmemesi üzerine Zengi, Advocat'ın önüne bir mektup bırakarak, mektuba cevap verilmesini istedi ve salonu terk etti.