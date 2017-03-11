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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2 - 3
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Advocaat’ın basın toplantısında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Mücadele sonrasında sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat'ın basında toplantısında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
00:0411 Mart 2017
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Advocaat’ın basın toplantısında gerginlik

Basın toplantısında Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, Advocaat'a soru sormak isteyince FB Medya Sorumlusu Fatih Demirkol kendisinden soru almayacaklarını söyledi. Soru sorulmasının izin verilmemesi üzerine Zengi, Advocat'ın önüne bir mektup bırakarak, mektuba cevap verilmesini istedi ve salonu terk etti.

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Dick Advocaat Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 00:52 | 11.03.2017
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