Ahmet Doğan Bucaspor yönetimine talip oldu

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 17 Mart'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda iş adamı İhsan Bozkurt'un ardından GNF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğan da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Mevcut yönetimin genel kurul kararı almasının ardından aday olması yönünde çok destek aldığını söyleyen Doğan, yeni vizyon ve iş bölümüyle Bucaspor’u hakettiği yere taşımak için çalışacağını söyledi.

Doğan, “Kongre kararı alındığı günden itibaren Bucalı işadamları, esnaf, taraftar ve siyasetçilerden aday olmam konusunda çok fazla telefon aldım. Buca’ya gönül veren işadamlarıyla, esnaflarla ve camianın ileri gelenleriyle yaptığım görüşmelerin ardından aday olmaya karar verdim. Buca’da vizyonu olan insanları bir araya getirip birlikte kulübü yönetmekte bir çekincemiz yok. İşlerinde usta kişilerle oluşturacağımız yönetimimizde herkes kendi işini yapacak” diye konuştu.

Birleştirici bir yönetim anlayışıyla kapılarının herkese açık olacağını dile getiren Ahmet Doğan, adaylık sürecinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüştüklerini dile getirdi. Piriştina’dan destek aldıklarını vurgulayan Doğan şöyle devam etti:

“Başkanımız Levent Piriştina, herkesten çok Bucaspor’un başarısını istiyor. Başkanımızın Bucaspor ile ilgili düşüncelerini de öğrendikten sonra kesin olarak aday olmaya karar verdim. Piriştina’nın tek istediği Bucaspor’un daha iyi yerlere gelmesi. Bu hedef için biz olacağız, birlikte olacağız ve seçilirsek elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Biz bu işe tamamen kendimize güvenerek giriyoruz. İşlerimizdeki başarılarımız, bizim referansımız olacak. Biz kendimizi anlatmak zorundayız. Talip olduğumuzu açıkladık, artık söz delegelerimizde. Tüm toplantıları ve görüşmeleri bitirdikten sonra bir araya gelip yönetimi açıklayacağız. Yönetimimizde olacak ilk isim ise İrfan Bal diye konuştu.”