Altay gole doymuyor

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Altay, evinde Karacabey Birlikspor'u 5-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 16 haftaya çıkarırken, attığı 51 golle profesyonel liglerdeki 127 kulüp arasında en golcü takım olma unvanını eline geçirdi.

İzmir’deki son 2 maçta Manavgatspor’u 4-1, Karacabey’i ise 5-2 yenerek taraftarına şov yapan siyah beyazlılar, gol yağmuru ile rakiplerine gözdağı verdi. Cezası nedeniyle Karacabey randevusunu tribünden izleyen Murat Uluç, 13 golle takımın gol yükünü çekerken, bu futbolcuyu 8 golle Hüsamettin izledi.

Altay’da İbrahim Akın, Furkan ve Abdülkadir 6’şar kez rakip fileleri sarsarken, Halil Yılmaz ve Hasan 2’şer defa, Atakan, Emre, Yiğit, Necdet, Murat Türkkan ve Hayrullah ise 1’er kez ağları havalandırdı. Devre arasında Kütahyaspor’a kiralık verilen Orhun, Altay adına ilk yarıdı 1 gol kaydetmiş, Kocaelispor deplasmanında rakipten Kadir kendi ağlarını sarsmıştı. Siyah beyazlılarda şu an kadroda yer alan 13 farklı futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Karacabey önünde 5 gol atan Altay, en son 11 Mayıs 2014’te Güngörenspor’u 5-2 mağlup ederek 5 gol bulmuştu.

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, lig maratonunda son düzlükte olduklarını ifade ederek, “Çember daralıyor. Üçlü serinin ilk maçında istediğimizi aldık. 10 günlük periyotta oynanacak 3 maçta çoğu takım kayıp yaşayacak” dedi. Biçer, kadro derinliği ve fiziksel güçleri ile büyük bir avantaja sahibi olduklarını belirterek zirve iddialarını yineledi.

Siyah beyazlılar, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Bayburt Grup Özel İdare maçının hazırlıklarına yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde başlayacak.