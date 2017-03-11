Antalyaspor dört eksikle Rize’de

Antalyaspor'da Rize deplasmanında menisküsünde zorlama ve bağlarda ödem olan Diego, tedavisi devam eden Yekta ile ailevi nedenlerden dolayı izinli Motta'nın yanı sıra kart cezalısı Sakıb forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor yarın deplasmanda saat 19.00’da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılar, özel uçakla Trabzon’a ardından, karayoluyla Rize’ye geçecek. Antalyaspor’da Rize deplasmanında menisküsünde zorlama ve bağlarda ödem olan Diego, tedavisi devam eden Yekta ile ailevi nedenlerden dolayı izinli Motta’nın yanı sıra kart cezalısı Sakıb forma giyemeyecek.

Defans bölgesinde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma kurgusunda zorlanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın Çaykur Rizespor maçında genç futbolculardan Yusuf’a forma şansı vermesi bekleniyor. Defansın solunda Yusuf’u antrenmanlarda deneyen Çalımbay, genç oyunculardan Harun’a da ‘hazır ol’ mesajı verdi. Çalımbay, stoperde de Diego’nun yerine Salih’e forma verecek.

Ligde üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Antalyaspor teknik direktör Çalımbay, futbolcularla yaptığı görüşmede maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı.