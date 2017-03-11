Ayhan Akman: Geri dönüş çok önemliydi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman, "Galatasaray'ın kazanma geni ile kazandık" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman, Gençlerbirliği maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Akman, şunları söyledi:

“Futbolcu arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Maçın içinde git geller oldu. Verilen iki penaltı sonrasında düşüşler yaşadık. Böyle bir atmosferde geri dönüş çok önemliydi. Maçın sonlarına doğru Galatasaray’ın genlerinde olan kazanma alışkanlığı ile kazandık.

Daha değişik sistemde oynuyoruz. Her hocanın kendine göre antrenman sistemi olabilir. Yüklenmeler değişik olabilir. Oyuncuların buna adapte olmaları gerekiyor. İki haftadır son dakikaya kadar kazanmak için çaba gösteriyoruz.”