Barisic: Çok hatalar yaptık

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Adanaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, her şeyden önce çok önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Başkanımız doğum günü hediyesi olarak 3 puan istemişti” dedi.

Kardemir Karabükspor sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek üst sıralarda tutunma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

“Başkanımız doğum günü hediyesi olarak 3 puan istemişti”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic, “Adanaspor takımı savunmada çok iyi organize olan, hızlı ataklarla, kontrataklara çok tehlikeli olan bir takımdı. Buna iyi çalışmıştık. İki tane net pozisyonları vardı. Şans bizden taraftaydı. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. 6 Mart’ta başkanımızın doğum günüydü, bizden 3 puan istemişti, bunu içinde çok mutluyuz kendisine hediye verdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Zemin kurudu, o yüzden çok hatalar yaptık”

Traore de form düşüklüğü olduğu yönündeki soruya ise Barisic, “Biz teknik ekip ve kulüpte çalışan personelimiz, hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat bireysellikten ziyade takım olarak geliştirmemiz gereken çok şey var. Bunun içinde çalışıyoruz. Ama her şeyden önemlisi bugün buradan 3 puan aldık. Saha biraz kuruydu, ıslatmıştık fakat ilerleyen dakikalarda zemin kurudu, o yüzden çok hatalar yaptık” şeklinde cevap verdi.

“Düşme potasından biraz uzaklaşmış durumdayız”

Bir gazetecinin Kardemir Karabükspor’un düşme hattından uzaklaştığı yönündeki soruya ise Barisic, şöyle cevap verdi:

“Düşme riskinden, o potadan uzaklaşmış durumdayız biraz. Tabi bu bize ister istemez bir rahatlık getirecek. Ama bu bahane değil, çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Çünkü eleştirmemiz gereken çok şey var. Bugün maçta çok basit hatalar yaptık. Topu kaptıktan sonra basit pas atmaktan ziyade hep final pasları, son topları atmaya çalıştık. Dolayısıyla önümüzde çok yol var, çok çalışmamız gerekiyor, rehavete kapılmamız gerekiyor.”