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12 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldızını radara aldı!

Beşiktaş ile Jeremain Lens'in adı son zamanlarda sıkça anılmaya başladı. Siyah-beyazlıların Lens karşılığında takasta Tolgay Arslan'ı kullacağı iddia edildi.
11:0011 Mart 2017
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Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldızını radara aldı!

Jeremain Lens – Tolgay Arslan takası ile ilgili çıkan haberler iyiden iyiye ciddileşiyor…

Haber Türk’ün haberine göre, Şu anda Fenerbahçe'de kiralık oynayan Sunderlandli futbolcu Lens'i kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu transfer karşılığında İngilizler'e Tolgay Arslan'ı verebilir. Geçtiğimiz günlerde de Ada'ya giden başkan Fikret Orman'ın da bu konu ile ilgili bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Bu yaşananların ardından dün İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Lens için daha önce Sunderland ile görüştüğü, iki oyuncunun takaslanarak transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunun altı çizildi.

Lens’i takımda görmek isteyen Beşiktaş taraftarları, sosyal medyadan fotoşoplanmış bu fotoğrafı paylaşıyorlar:

 

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe fikret orman jeremain lens Sunderland transfer
Son güncelleme: 11:10 | 11.03.2017
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