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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
KAYSERİSPOR
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Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile yarın Vodafone Arena’da oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
21:4911 Mart 2017
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Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlılar basına kapalı antrenman yaptı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılırken, antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, 12 Mart Pazar günü akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak.

Etiketler
beşiktaş kayserispor spor toto süper lig
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