Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlılar basına kapalı antrenman yaptı.
Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılırken, antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, 12 Mart Pazar günü akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak.