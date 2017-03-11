Beşiktaş maçı 3 oyuncuyla kazandı!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, MBK Doğuş Hastanesi'ni yendiği maçta sadece 3 oyuncusundan sayı katkısı aldı. Shavonte Zellous 25, Lindsey Harding 13 ve Iva Perovanovic 14 sayı attı. Süre alan diğer siyah-beyazlı oyuncular skora katkıda bulunamadı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 20. haftasında Beşiktaş, MBK Doğuş Hastanesi’ni deplasmanda 52-49 mağlup etti. Maçta Beşiktaş’ın sayılarını sadece 3 oyuncu attı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Beşiktaş, ilk periyotu 18-15 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda ise kıran kırana bir mücadele oldu. Her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, devre 26-26 eşitlikle sonuçlandı. Maçın 3. periyotuna ise iyi başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen siyah beyazlı ekip, bu periyotu 41-37 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Bu periyotta da istediği sayıları atamayan MBK Doğuş Hastanesi, evinde Beşiktaş’a 52-49 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş’ın sayılarını sadece 3 oyuncu kaydetti.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Fatih Güler, Durhan Köyiçi

MBK Doğuş Hastanesi: Rebekkah Brunson 6, Michelle Snow 7, Milica Jovanovic 8, Dandra Yuvett Moss 13, Melis Talay 11, Rana Derin 4

Beşiktaş: Shavonte Zellous 25, Lindsey Harding 13, Iva Perovanovic 14, Kiah Stokes, Burcu Çiğil, Kübra Siyahdemir, Esra Atacan, Mehtap Karabilecen

1. Periyot: 15-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 26-26

3. Periyot: 37-41 (Beşiktaş lehine)