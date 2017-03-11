Bülent Uygun taraftardan destek istedi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantepspor’un, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor maçındaki hakem hatasının psikolojisini atlatamadıklarını ifade ederek, “Kazanmak istiyorduk, kendi evimizde pozisyonlar ürettik ama yediğimiz gol psikolojik olarak panik oluşturdu oyuncularımın üstünde ben futbolcularıma güveniyorum bütün suçu üstüme alıyorum. Mutlaka kendimize geleceğiz. Bursa maçındaki hakem hatasının psikolojisini yenemedik. Ben bir anda her şeyi değiştiremem. Kasımpaşa'nın zor olacağını biliyorduk. Yenildik önümüzdeki maça bakacağız Kayserispor'u yenmek için hazırlanacağız. Taraftarlardan destek istiyoruz. Küfür edecek olanlar lütfen gelmesin” dedi.