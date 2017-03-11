Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
11 Mart 2017 19:02
GAZİANTEPSPOR
0 - 2
KASIMPAŞA
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bülent Uygun taraftardan destek istedi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantepspor’un, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.
22:5611 Mart 2017
0
Bülent Uygun taraftardan destek istedi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor maçındaki hakem hatasının psikolojisini atlatamadıklarını ifade ederek, “Kazanmak istiyorduk, kendi evimizde pozisyonlar ürettik ama yediğimiz gol psikolojik olarak panik oluşturdu oyuncularımın üstünde ben futbolcularıma güveniyorum bütün suçu üstüme alıyorum. Mutlaka kendimize geleceğiz. Bursa maçındaki hakem hatasının psikolojisini yenemedik. Ben bir anda her şeyi değiştiremem. Kasımpaşa'nın zor olacağını biliyorduk. Yenildik önümüzdeki maça bakacağız Kayserispor'u yenmek için hazırlanacağız. Taraftarlardan destek istiyoruz. Küfür edecek olanlar lütfen gelmesin” dedi.

Etiketler
bülent uygun Gaziantepspor Kasımpaşa spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER