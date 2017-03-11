Bunun adı mucize

Spor kamuoyu Barcelona ile Paris Saint Germain arasında oynanan 6-1'lik maçı konuşuyor. Bu, kimine göre bir spor mucizesi. Elbette 4-0'lık bir maçın rövanşını 6 golle almak tarihi bir olay. Ancak bir mucize değil. Hele bu hafta Afyonkarahisar'da yaşanan spor olayını düşünürseniz, mucizeyi bırakın sıradan bir olay…

Adı Yaprak Selin Keskin. 16 yaşında. Afyonkarahisar'da oturuyor. 8 yaşındayken atlama sporuyla tanıştı. Bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok yarışmaya katıldı. 36 altın, 22 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 62 madalya kazandı.

Keskinler Spor Kulübü onu 2 yıl önce fark edene kadar minderde çalışıyordu. Kulübü ona içi sünger dolu 1 metre derinliğinde havuz yaptırdı. O da orada antrenman yapmaya başladı. Çünkü şehirde olimpik havuz yoktu.

Derken genç şampiyon önceki gün DHA muhabiri Sait Karaduman'a yaşadıklarını “Süngerden havuzu gerçekmiş gibi hayal ederek çalışıyorum. Kolay olmuyor abi” diye anlattı. Evet ibretlik…

Genç bir sporcunun su yerine süngerde çalışarak 62 tane madalya alması önemli bir spor olayı ancak bu da mucize değil. Peki mucize ne mi? Mucize şu: Spor Bakanı, Yaprak'ın feryadını duydu ve harekete geçti. Hemen onu aradı “Senin işi çözdük. Artık Ankara'da antrenman yapacaksın” dedi.

İşte mucize budur. Mucize, Afyonkarahisar'da havuz olmadığı için süngerde çalışan dünya çapındaki bir sporcuyu antrenman yapması için 300 kilometre uzaklıktaki kente davet etmektir. Neyse biz Barcelona'yı takip edelim. Bakalım bu gazla kupayı alabilecekler mi?