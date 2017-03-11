Cenk Ergün: UEFA herhangi bir konuda dikkatimizi de çekmedi

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergün, UEFA’nın henüz kulüpten bir talebinin olmadığını belirterek, “UEFA herhangi bir konuda dikkatimizi de çekmedi” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, “Maça zor başladık. Hocamızın olmaması, eksiklerin olması. Sakatlarımız vardı ve maç sırasında Hakan Balta da sakatlandı. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılacaktır. Bruma da cezalıydı. Yapmış olduğumuz penaltılar da dahil olmak üzere çok basit şekilde gel-gitlere kendimiz sebep olduk. Hocamızın taktikleri meyvelerini veriyor diye düşünüyorum. Sonuçta bu Galatasaray forması ve hedefsiz kalamayız. Ligin tırmanabildiğimiz kadar yukarılarına çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

“Milli maç arası bizim lehimize olacaktır”

Takımda yaşanan sakatlıkların birçok sebebinin olduğunu söyleyen Ergün, “Birçok nedenin bir araya gelmesi sakatlıkları doğuruyor. Doğal olarak antrenman temposunda farklılaşma var. Zaten yapılmış olan değişikliğin önemli sebeplerinden birisi buydu. Bunun dışında oyuncuların şu andaki fiziksel durumu, antrenman, saha, yaşananlar birçok şartın bir araya gelmesiyle sakatlıklar oluşuyor. Bugün de gördünüz. Sahada maç içerisinde de oluştu bir şeyler. Önemli olan bu tempoyu devam ettirmek ve buna alışmak. Teknik ekibimiz, yardımcıları ve sağlık ekibi sürekli istişarede bulunarak hem tempoyu düşürmemeye, hem de futbolcuların buna katlanabileceği seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Bu kadar sakatlığın arasında önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzonspor maçının ardından gerçekleşecek olan milli maç arası da şans açısından bizim lehimize olan bir durum” diye konuştu.

“Üst üste galibiyetler alacağız”

Futbol takımının iki haftadır maçı son ana kadar bırakmadığını belirten Cenk Ergün, “Geçen hafta Antalya'da da konuşmuştuk, futbol takımının görevi her ne olursa olsun sahada son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Geçen haftaki galibiyet, bu haftaki performans, takıma inananları güvenenleri tekrar kucaklamaya çekecektir diye düşünüyorum. Bunları art arda devam ettirmemiz lazım. Araya da mümkün olduğunca puan kaybı sokmadan motivasyonu sağlamak lazım. Bu karşılıklı olan bir durumdur. Devamı geldikçe umarım o noktaya tekrar ulaşacağız ve o noktaya ulaştığımız anda da kazanarak birlikteliğin devamını sağlayacağız” dedi.

“Önümüzdeki sezonun takımını kurmaya çalışıyoruz”

Hollandalı yıldız Sneijder'in menajeriyle geçtiğimiz hafta görüştüklerini ve ondan sonra henüz bir araya gelmediklerini belirten Ergün, “Görüşmelerimizin zamanlaması yakında ama henüz gelmedi. Taraftarların stada gelmemesinin birçok sebebi var. Ülkemizdeki spor kültürünü biraz öne çıkarmak lazım. Bizde maalesef art arda kazanıldığı takdirde stat doluyor. Aksi halde hafta sonu gelelim de maçtan keyif alalım gibi bir aktiviteye dönüşmüyor. Dolayısıyla biz üst üste kazanmak zorundayız ki seyircimizi tekrar toplayalım. Hava soğuktu, kale arkasındaki taraftarlarımızın Beşiktaş maçından kalma cezaları vardı. Bizim amacımız en azından kazanarak taraftarları buraya çekmek. Önümüzdeki sezonun takımını da kurmadan önce, çalışmalara başlamadan önce, mücadele etmeyi umduğumuz Avrupa Kupaları'na en iyi şekilde başlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Önemli olan mali kongredeki bütçenin ortaya konulması”

Önümüzdeki yılın takımını kurmak için Teknik Direktör Tudor'la görüşmelere başladıklarını belirten Ergün, “Transferler için görüşmelerimizi genel olarak başlattık. Takımın yaş ortalaması herkesin malumu. Sözleşmesi biten ya da bitmeye yakın oyuncularımız da var. Bir takım şartlardan dolayı Finansal Fair-Play sıkıntısı yaşadığımız sözleşmeler de var. Mart ayının sonunda mali kongre var. Esas olan mali kongredeki bütçenin ortaya konulması. Bizim asıl çalışmamız, nihai noktalara daha döndürülmemiş olan, biraz daha geneli özele doğru döndüren çalışmalar. Hocayla da bu konuda konuşuyoruz. Dediğim gibi mali kongrenin arkasından konuşmak gerekiyor. Bağlı olduğumuz bir sistem ve o sistemin onaylanması söz konusu” diye konuştu.

“Öncelikli amaç, denetleme süresini atlatmak”

UEFA denetimleri ile ilgili olarak da konuşan Ergün, “Her kulübün her zaman yaşadığı bir risk. Şu anda UEFA tarafından bize gelen, dikkatimizin çekildiği bir nokta yok. Böyle bir şey gündeme gelmedi. Sportif AŞ'de çalışan finansman ekibindeki arkadaşlarımız da, muhasebe departmanı da, yönetim de bütçe dengesini bilerek çalışıyor. Bu değerlendirmeler 31 Mayıs itibariyle yapılacaktır. Bizim şu anda birinci dereceden 2 senelik denetleme süremiz vardı. Öncelikli amaç bunu atlatmak, ikinci amaç da genel bütçenin içinde kalmak. Ben bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.