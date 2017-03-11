Düello Fener’in

Oktay APAYDIN yazdı...

Aytemiz Alanya, büyük rakibi karşısında maça adeta fırtına gibi başladı. Mahalle maçlarında, “Dakika bir gol bir” derler ya öyle oldu. Golden sonra hızını da kesmedi. Hemen ikinci golü de buldu. Bir topu da direkten döndü. Ama bu dakikadan sonra ibre de Fenerbahçe'ye döndü. ‘Sakar' libero Amaruo'nun ters vuruşu Fenerbahçeli oyuncuları umutlandırdı bir anda… Alanya da bu umutları boşa çıkarmayacak hatalar yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin Lens'le başlayan enfes atağında Fernandao'nun boş kaleye topu yuvarlamasıyla maç bir anda 2-2'ye geldi. İlk yarı da böyle sonuçlandı ama Topal'ın vuruşu ağlara gitse de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe 2-0 geriden gelip skoru yakalamanın avantajıyla ikinci yarıya hızlı başladı. Sahneye Aatif çıktı, düzgün bir vuruşla takımını 3-2 galip duruma geçirdi. İki farklı yenilgiden galibiyete uzanan Fenerbahçe aslında futbolun önemli bir kuralını da anımsattı. Büyük takımlar maça önlem alarak çıkmaz ama önlem aldırır, rakip alanda oynar. Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik bir mağlubiyet alan F.Bahçe'nin bu yıl deplasman galibiyeti bu maça kadar bulunmuyordu. İşte dün gece aylar sonra bu kuralı hatırladı. Alanya'nın kâğıt üzerinde zaten rakibi Fenerbahçe değildi. Bu maçtan alınacak bir puan bile altın değerindeydi. Bunu beceremediler. Büyük takım olmak da böyle bir şey. “Maç gitti” derken aylar sonra gelen ilk deplasman galibiyeti Fenerbahçe'nin Devler Ligi iddiasını devam ettirmesi için önemliydi. Artık ligde büyük sürprizleri kimse beklemiyor ama Fenerbahçe'nin kalan maçlarını alarak en azından daha yukarılara çıkmasını beklemek de bu taraftarın bence hakkıdır.