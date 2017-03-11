Düelloyu Denizlispor kazandı

TFF 1 Lig’in 24. hafta maçında Denizlispor evinde Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 30 puana yükselirken, konuk takım 32 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Boluspor atağında Poepon'un ara pasında topla buluşan Andre Dos Santos kaleciyle karşı karşıya yaptığı sert vuruşu kaleci Asil Kaan çelerken dönen topu defans kornere attı.
31. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla 3 Denizlisporlu futbolcuyu çalımlayıp ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Gudio Koçer yerden sert ve düzgün vurdu. Kaleciyi geçen top yan direği sıyırıp auta gitti.
35. dakikada Moritz'in sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Ömer Alp'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
40. dakikada Anco, kendi yarı alanından taşıyarak getirdiği topu Andre Doss Santos'a aktardı. Ceza yayı içinde topla buluşan Andre Dos Santos sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
42. dakikada Denizlispor’da Moritz'in kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Alperen kafayla filelere gönderdi. 2-1
51. dakikada Boluspor’da Abdülkadir'in pasında topla buluşan Poepon'un sert şutunda top filelerle buluştu. 2-2
54. dakikada Kerem Can'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cihan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
68. dakikada Moritz'in ortasına Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-2
86. dakikada Anco'nun pasında topla buluşan Musa Sinan ceza alanı dışından sert vurdu, top az farkla auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara
Denizlispor: Asil Kaan, Alperen, Cenk, Ömer Alp, Kerem Can, Kappel (İsmail dk. 54), Burak, Moritz (Anıl dk. 81), Cihan, Ziya, Yasin (Taha Can dk. 90)
Boluspor: Melih, Furkan, Alim, Ramazan (Akabueze dk. 82), Hakan, Abdülkadir (Kadir dk. 69), Yusuf Emre, Andre Dos Santos, Guido Koçer (Musa Sinan dk. 77), Poepon, Anco
Goller: Ömer Alp (dk. 35), Alperen (dk. 42), Yasin (dk. 68) (Denizlispor), Andre Dos Santos (dk. 40), Poepon (dk. 51) (Boluspor)
Sarı kartlar: Kerem Can, Moritz, Cihan (Denizlispor), Andre Dos Santos, Ramazan, Poepon (Boluspor)