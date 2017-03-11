Eto’o’ya karikatür sürprizi

Türkiye’nin ünlü karikatür sanatçılarından biri olan Antalyaspor taraftarları Hakkı Kok, hayranı olduğu Samuel Eto’o’nun bir süre önce yaptığı ve ‘Kral’ temalı karikatürünü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne gelerek yıldız futbolcuya hediye etti.

Sameul Eto'o da Antalyalı karikatür sanatçısı Hakkı Kok'un jestine karşılık formasını hediye etti. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel başta olmak üzere Antalya'nın yönetici ve ünlü isimlerin karikatürlerini yapan Hakkı Kok, “Samuel Eto'o, Antalyamızın yanı sıra ülkemizdeki tüm futbolseverlerin gönlünde ayrı bir yer tuttu. Ben de kendisini çok sevdiğim için doğum gününde böyle bir jest yaptım. Önümüzdeki günlerde başta Antalyaspor’un kurucusu Atilla Konuk olmak üzere Antalyaspor ile özdeşleşmiş isimlerin de karikatürlerini çizeceğim” dedi.

Küçük hayranı da 10 Mart doğumlu

Golcü futbolcuya doğum gününde diğer bir sürprizi de kendisi gibi 10 Mart doğumlu olan 13 yaşındaki küçük hayranı Ümit Akkoç yaptı. Ümit Akkoç, Samuel Eto'o için doğum günü pastası yaptırıp dedesi, babaannesi ve 3 yaşındaki kardeşi Utku'yla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geldi. Küçük Ümit, antrenmanı izledikten sonra tesislerdeki misafir salonunda Eto'o'nun doğum gününü kutladı ve kendisinin de 10 Mart doğumlu olduğunu söyledi. Babası Mesut Akkoç, daha önce Antalyaspor maçlarında sağlık görevlisi olduğu için yıllardır maçlara geldiğini söyledi.