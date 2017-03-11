Fatih Terim Fiorentina için İtalya’da

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir dönem çalıştırdığı İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın 90. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde bugün İtalya'ya geldi.

Fiorentina Kulübü’nün resmi davetlisi olarak, 90. kuruluş yıl dönümü için Floransa kentine gelen Terim, 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı ‘Mor Menekşeler’in başında olduğu günlere dair nostaljik güzel bir gün geçirdi.

Fatih Terim Floransa’da eski dostu ve bir donem birlikte çalıştığı Kulüp Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile de bir araya geldi. İkili Fiorentina kulüp mağazasına geçerek, burada taraftarlarla buluştu ve kaldığı 10 aylık surede Fiorentinalı taraftarların gönlünde taht kuran Terim, mağazada kendisini görmeye gelen çok sayıda taraftarlara imza dağıttı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim mağazadaki etkinlikte İtalyan basınının sorularına İtalyanca yanıt verirken, “Fiorentina beni unutmadığı için gururlandırdı. Fiorentina'da, Floransa'da olmaktan çok mutluyum. Her zaman söylemişimdir burası; Floransa, Fiorentina benim ikinci evimdir” dedi.

Terim'i görmeye gelen Fiorentina taraftarları ise, “O, Cecchi Gori döneminin en iyi antrenörlerinden biriydi. Giovanni Trapattoni ile birlikte en iyi oydu. Takımı nasıl oynatması gerektiğini iyi biliyordu” dedi.