Fenerbahçe 3-1 Galatasaray / Maç özeti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler böylece Ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu da izledi.

Fenerbahçe 3-1 Galatasaray

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Zilio, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, TomKom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ergül Avcı, Bahar Guidetti, Balkestein, Ezgi Dilik)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)

Setler: 28-30, 25-18, 25-23, 25-12

Süre: 118 dakika (35, 28, 30, 25)