Fenerbahçe 3-1 Galatasaray / Maç özeti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler böylece Ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu da izledi.
Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Zilio, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, TomKom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ergül Avcı, Bahar Guidetti, Balkestein, Ezgi Dilik)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)
Setler: 28-30, 25-18, 25-23, 25-12
Süre: 118 dakika (35, 28, 30, 25)