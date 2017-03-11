Fenerbahçe Alanya’da ilkleri yaşadı

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe, 2017 yılında ligde oynadığı 8 karşılaşmada ilk kez 3 gol attı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıdaki 8. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşen, sonrasında ise iyi bir reaksiyon göstererek galibiyete uzanmayı başaran Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı maçlarda ilk kez 3 gol attı. Ligin ikinci yarısında 8. karşılaşmasına çıkan ve 3. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, bu maçları tek farklı kazandı. Ligin ikinci devresinde Medipol Başakşehir’i 1-0 ve geçtiğimiz hafta da Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da tek farkla galip geldi.

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2017’nin ilk deplasman galibiyeti

Sarı-lacivertli takım ligin ikinci yarısında ilk kez deplasmanda galibiyete uzanmayı başardı. Kayserispor’a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı deplasman maçlarında ise Bursaspor’la 1-1 ve Gaziantepspor’la da yine aynı skorla 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 4. deplasman karşılaşmasında kazanmayı başardı.