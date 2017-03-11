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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2 - 3
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe iki gün izin yapacak

Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de futbolcular 2 gün izin yapacak. Sarı-lacivertliler çalışmalarına pazartesi günü başlayacak.
13:5311 Mart 2017
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Fenerbahçe iki gün izin yapacak

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın büyük bir reaksiyon gösterip karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat takıma 2 gün izin verdi. Özellikle şubat ayında yaşanan yoğun maç takvimi sırasında izin yapamayan oyuncular, geçtiğimiz hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapma fırsatı bulmuştu. Ligin ikinci yarısında ilk kez 2 maç üst üste kazanan sarı-lacivertli futbolculara Advocaat 2 gün izin verdi. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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