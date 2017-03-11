Fenerbahçe’den son dakika Lens açıklaması!

Fenerbahçe, babasının cenazesine katılacak olan Jeremain Lens'in Konyaspor maçında oynamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Jeremain Lens, 17 Mart’ta oynanacak olan Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Babasının cenazesine katılacak olan Hollandalı futbolcu, maç tarihine kadar taziyeleri kabul edecek.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden futbolcumuz Jeremain Lens, Teknik Direktör Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulundan izin alarak Hollanda’ya gitmiş ancak büyük bir fedakarlık örneği göstererek, izinli olmasına rağmen, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymek üzere İstanbul’a dönmüştü.

Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında takımındaki yerini alan yıldız futbolcu, Alanya deplasmanının ardından, 13 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze törenine katılmak üzere yeniden Hollanda’ya gitti.

14 Mart Salı günü Surinam’a geçecek olan Jeremain Lens, 17 Mart Cuma gününe kadar taziyeleri kabul edecek ve aynı gün düzenlenecek cenaze töreniyle babası Ricardo Wilfred Lens’i son yolculuğuna uğurlayacak. Lens bu nedenle, Fenerbahçemizin 17 Mart Cuma günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.