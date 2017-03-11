Fernandao beş hafta sonra

Süper Lig’de forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıramayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı.., Alanyaspor karşısında kritik bir gol kaydetti.

Bu sezon sergilediği performansla zaman zaman Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Fernandao, Süper Lig'de golü hatırladı. Osmanlıspor karşısında tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan Brezilyalı futbolcu dün de sahaya ilk 11'de çıktı. 39. dakikada Lens'in güzel pasında topu boş filelere gönderen tecrübeli yıldız, 5 hafta sonra golle tanıştı.

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GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Kupada Kayserispor karşısında 2 gol atsa da bu performansını lige yansıtamayan Sambacı, dün 60. dakikada yerini Robin van Persie'ye bıraktı. Maç boyunca Alanya savunması ile boğuşan Fernandao, ligde 24 hafta geride kalırken 4. kez fileleri havalandırdı. Aynı süreçte başarılı futbolcu geçen sezon 11 gol atmış ve takımına önemli bir katkı sağlamıştı.