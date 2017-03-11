Fırat Aydınus’tan 2 dakikada 2 penaltı!

Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 2 dakikada 2 penaltı kazandı! İlk penaltıda Muslera, Serdar Gürler'e izin vermezken; ikinci penaltıda Selçuk Şahin topu filelere gönderdi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasındaki Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ilginç anlar yaşandı! İlk golün 32. saniyede aldığı mücadelede 3 penaltı kararı çıktı!

İlk penaltıda Galatasaray, Selçuk İnan ile 1-1’lik beraberliği bulurken, Fırat Aydınus ikinci yarıda Gençlerbirliği iki penaltı çaldı.

66. dakikada Chedjou’nun elle müdahalesi sonrasında Serdar Gürler beyaz noktanın başına geçti. Muslera köşeyi doğru tahmin ederek topu kornere çeldi.

Dakikalar 68’i gösterdiğinde Gençlerbirliği’ne beraberlik şansı yeniden geldi. Tolga Ciğerci’nin ceza sahasında taraftarlarının büyük tepkisini çeken hareketle havadan gelen ortaya elle müdahale etti. Bu kez beyaz noktanın başına Selçuk Şahin geçti. Tecrübeli futbolcu, Muslera ile topu ayrı filelere gönderdi: 2-2.