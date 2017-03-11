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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:01
GALATASARAY
3 - 2
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu’na TT Arena’da büyük ayıp!

TT Arena'da Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu'nu görevliler stada almak istemedi.
21:1711 Mart 2017
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Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu’na TT Arena’da büyük ayıp!

Türk Telekom Arena Stadyumu’nda Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu’nu görevliler stada almak istemedi. Güvenlik görevlileri ile tartışma yaşayan Tugay Kerimoğlu daha sonra stada alındı.

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray – Gençlerbirliği mücadelesini izlemek isteyen Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, güvenlik görevlileri tarafından stada alınmayınca tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından stada alınan Kerimoğlu, Haluk Ulusoy’un locasında karşılaşmayı takip etti.

Tugay Kerimoğlu iddiaları yalanladı. Kerimoğlu’nun çalışanların işinden olmaması için olayı kapatmak istediği öğrenildi.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig tugay kerimoğlu
Son güncelleme: 21:19 | 11.03.2017
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