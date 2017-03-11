Galatasaray – Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Trabzon deplasmanı öncesi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Arena’daki son iki maçını kaybeden Aslan, taraftarıyla barışmak istiyor. Peki Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray, bugün kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Gençlerbirliği maçını hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geldiği günden beri 3'lü savunma sistemi üzerinde duran Teknik Direktör Igor Tudor'un eksiklerin çokluğu nedeniyle eski düzene dönmesi bekleniyor. Antrenmanda sakatlık yaşayan Semih'in oynayamayacağı, Chedjou'nun da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Serdar ve Koray'ın da hazır olmamaları nedeniyle Tudor'un 4'lü savunmaya döneceği, Linnes ve Carole'u kanat beklerinde Ahmet ile Hakan'ı da göbekte kullanacağı öğrenildi.

Sakat olan De Jong'un yokluğunda Selçuk'un partneri yine Tolga Ciğerci olacak. Cezalı Bruma'nın yerinde ise Garry Rodrigues'in sol açıtta oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Tudor'un yüzünü güldüren bir gelişme de yaşandı. Sakatlığı geçen Wesley Sneijder'ın kendini iyi hissettiği ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınacağı belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun ilk 11'de olmasa bile ikinci yarıda forma bulacağı gelen bilgiler arasında. Cezası biten Podolski en uçta görev yapacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray – Gençlerbirliği maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, Anıl, Selçuk, Khalili, Serdar, Milinkovic, Aydın, Muriqi