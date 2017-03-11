Galatasaray taraftarından Tolga Ciğerci’ye büyük tepki!
68. dakikada ceza sahasında havadan gelen ortayı eliyle keserek büyük bir hatayla penaltıya neden olan Tolga Ciğerci, tribünler tarafından ıslıklandı!
Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup eden Galatasaray’da Chedjou ve Tolga Ciğerci elle müdahale nedeniyle penaltıya neden oldu.
66. dakikada kaçan penaltıdan 2 dakika sonra Tolga Ciğerci de büyük bir hatayla penaltıya neden oldu. Havadan gelen ortayı elini çok açarak kesen Tolga skor 2-2 olduktan sonra taraftarlardan tepki gördü.
Galatasaray taraftarı, Tolga Ciğerci’yi top ayağına her gelişinde ıslıkla protesto etti.
11 Mart 2017 Fırat Aydınus`tan 2 dakikada 2 penaltı! Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 2 dakikada 2 penaltı kazandı! İlk penaltıda Muslera, Serdar Gürler'e izin vermezken; ikinci penaltıda Selçuk Şahin topu filelere gönderdi. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 21:18 | 11.03.2017