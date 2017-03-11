Galatasaraylılar Platformu toplandı

Kulübün yönetsel, mali ve sportif ve sorunlarının konuşulması amacı ile kurulan Galatasaraylılar Platformu, ilk büyük toplantısını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyelerinden oluşan Galatasaraylılar Platformu, kulübün sportif ve mali sorunlarının konuşulduğu toplantısını The Marmara Oteli'nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılı eski yöneticilerin dışında yaklaşık 100 kişi de katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Galatasaraylılar Platformu kurucularından Oğuz Şenol, “Son yıllarda Galatasarayımız kötü yönetilmektedir. Her yıl açıklanan zararlar, herkesi çok üzmektedir. Yanlış yapılan transfer içimizi acıtmaktadır. Kulüp çalışanları tarafından yapılan bazı hatalar, geçmiş başarıların gölgelenmesine sebep olmuştur. En büyük rahatsızlık duyduğum şey ise camiada ümitsizlik ve bıkmışlık hali” diye konuştu.

“Fikirler üreterek sorunlara çözüm bulmak istiyoruz”

Fikirler üreterek sorunlara çözüm bulmak istediklerini söyleyen Şenol, “Temiz bir sayfa açıp, yeni başarılara sayfa açalım diyoruz. Şu anda konuştuğum kürsü serbest kürsüdür. Burada her Galatasaray Kulübü üyesi olan gelip, burada konuşabilir. Çoğu genel kurulda yapamadığımız şeyleri gelip burada yapacağımız toplantılarda yapma şansı bulacaksanız. Amacımız kulüp üyelerimizin burada Galatasaray etikleri içerisinde minik genel kurul ortamı gibi rahatça fikir ve görüşlerini konuşabilmesidir. Umudumuz ise kulübümüze tüm iyi niyetleri ile çalıştıklarına inandıklarına inandığımız yönetimimizin, bu uyarı ve önerileri kendilerine göre doğru olanları alıp değerlendirmedir. Ayrıca umudumuz kulüp üyelerinin bilgilenmesi, tartışabilmesidir” dedi.

“Gayemiz başkan adayı çıkartmak ya da muhalefet olmak değil”

Hiçbir kişi, başkan adayı ve kuruma bağlı olmadıklarını vurgulayan Şenol, “Gayemiz başkan adayı çıkartmak ya da muhalefet olmak değil, önerilerimizle sistemi düzelterek, Galatasarayımızı daha iyi daha başarılı günlere taşımaktır. Kulübümüzün borcundan dolayı malı, toprağı satıldığı zaman, ayağa kalkıp sevinçle sarılanların yerine Avrupa'da şampiyonluk kupaları kazandığımız kişilerden olabilmemizdir. Ümitsizliğe kapılmayalım. Bu ülke milyonlar var” ifadelerini kullandı.