Gaziantepspor – Kasımpaşa canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantepspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de son sırada bulunan Gaziantespor, 24. hafta maçında Kasımpaşa’yı konuk ediyor…Gaziantep Arena’da saat 19.00’da başlayan maçı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor…

Geride kalan 23 haftada, bir maç eksiğiyle 16 puan toplayarak 18. ve son sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa’yı mağlup edip, ligde kalma umutlarını artırmak amacında.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen lacivert-beyazlı ekip, Gaziantepspor’u da yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.