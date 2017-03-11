Göztepe’de kırmızı alarm!

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'dan sonra evinde Ümraniyespor'a tek golle mağlup olarak şampiyonluk yolunda bir yara daha alan Göztepe, ikinci yarıda adeta çöküşe geçti. İlk devrede gösterdiği performansla 16 hafta sonunda devre arasına 31 puanla lider giren Göztepe, 2017 yılında ise hayal kırıklığı yarattı.

Önce Türkiye Kupası’na gruplarda veda eden Göztepe ligde de bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Oynadığı 8 maçta yalnızca 2 defa kazanıp, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan İzmir ekibi, tam 15 puan kaybederek Süper Lig potasından uzaklaştı. Oynadığı futbolla da sınıfı geçemeyen sarı kırmızılı ekip, Ümraniyespor müsabakasında taraftarında bu sezon ilk kez isyan bayrağını çekti.

Tribünleri dolduran 4 bine yakın futbolsever maçın bitimine doğru Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuları protesto etmeye başladı. Buruk’u istifaya davet eden taraftarlar özellikle kaleci Günay’a tepkilerini yoğunlaştırdı. Bir tek Leo Schwechlen’i tribünlere çağıran taraftarlardan yönetim de nasibini aldı. Göztepe’de taraftardan ilk kez böyle bir reaksiyon gören Okan Buruk görevi bırakma aşamasına geldi. “Biz onlarla sevinmeye alıştık” diye genç teknik adam, “İstifa edilir ya da edilmez ama bunun yeri stat değil. Bu konuları başkanımızla konuşuruz. Ondan sonra gereken yapılır. Taraftar bana bağırsa da ben onları çok seviyorum. Ancak oyuncularım bu tepkiyi hak etmiyor. Tek sorumlu varsa o da benim” dedi.

YOL AYRIMINDAKİ BURUK’A FUTBOLCULARDAN DESTEK

Göztepeli futbolcular 1-0 kaybedilen Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarın istifaya çağırdğı Teknik Direktör Okan Buruk’a sahip çıktı. Bitiş düdüğü çalar çalmaz soyunma odasına giden Okan Buruk’un ilk etapta istifa kararı aldığı öğrenildi. Görevi bıraktığını oyuncularına ileten genç teknik adam takımla helalleşmek isterken, futbolcular ise Buruk’a karşı geldi. Maç kadrosunda dahi olmayan isimler soyunma odasına gelerek Okan Buruk’u ikna etmek için yoğun uğraş verdi.

Oyuncular, “Bizi asla bırakamazsınız. Kötü gidişatın tüm sorumlusu bizleriz. Gerekirse Başkan Mehmet Sepil’le de konuşuruz ve sizin gitmenize kesinlikle izin vermeyiz. Biz bu yola birlikte çıktık. İstifa etmemeniz için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kalan 10 maçımız var, hiçbir şey kaybetmedik. Önümüzdeki süreçte gücümüzü sahaya yansıtıp Süper Lig sevinci yaşayacağız” dedi. Buruk’un bu konuşmaların ardından o an istifa kararından vazgeçtiği ve hafta için yönetimle görüşüp yol haritasını belirleyeceği bildirildi.

BİTİGEN’E SERT TEPKİ

Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk Ümraniyespor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’e ateş püskürdü. Karşılaşmanın ilk yarısında 2 net penaltılarının verilmediğini ifade eden Buruk, “Sahada çok kötü niyetli bir hakem vardı” açıklamasını yaptı. Bitigen’in penaltı pozisyonlarını görememe gibi bir durumunun olmadığını kaydeden Buruk, “Genelde topun olduğu bölgeye bakmayan bir hakemle oynadık. Ben bunu ilk defa gördüm. Kararları yan hakemler verdi. Emeklerimize yazık oldu” dedi.

Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Göztepe’de kanat oyuncuları Tayfur Bingöl ve Halil Akbunar da cezalı duruma düştü. Sınırda olup sarı kart gören iki futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak kritik Eskişehirspor müsakasında forma giyemeyecek. Yine aynı maçta sarı kart gören golcü Umut Nayir de sınıra geldi. Umut’un yanı sıra Lokman, Jahovic, Murat ve Hakan da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek diğer isimler.