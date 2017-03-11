Igor Tudor yönetime söz verdi

Yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gözünü Süper Lig'deki ikincilik koltuğuna dikmiş durumda… LiderBeşiktaş ile aradaki 10 puanlık farkın kapanmasının çok zor olduğunu düşünen Hırvat teknik adam, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için Medipol Başakşehir'i yakalamaları gerektiğini düşünüyor. Yönetimle bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşılaşmasının önemine dikkat çekti.
Antalyaspor’un ardından Gençlerbirliği'ni de yenerek oyuncuların yeniden özgüven kazanması gerektiğini ifade eden Tudor, “Şampiyonluk için şansımızı zorlayacağız ancak ikincilik daha gerçekçi bir hedef olacaktır. Seri yakalarsak kalan haftalarda bizi kimse tutamaz” dedi. Yönetim de genç hocaya ‘Arkandayız' mesajı verdi. Ayrıca cezaları nedeniyle Tudor ve Bruma bugün tribünde yer alacak.