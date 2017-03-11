Igor Tudor yönetime söz verdi

Yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede takımın her geçen hafta daha iyiye gittiğini ifade eden Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, galibiyet serisi yakalayıp oyuncuların özgüveninin yükselmesinin önemine dikkat çekti.

Yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gözünü Süper Lig'deki ikincilik koltuğuna dikmiş durumda… LiderBeşiktaş ile aradaki 10 puanlık farkın kapanmasının çok zor olduğunu düşünen Hırvat teknik adam, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için Medipol Başakşehir'i yakalamaları gerektiğini düşünüyor. Yönetimle bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

Mario Mandzukic savaşı! Fransız ve İtalyan basını, Juventus'tan ayrılması beklenen tecrübeli isim Mandzukic için iki kulübün kapışacağını yazdı. Ancak vatandaşı Tudor'un etkisiyle Galatasaray'ın bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku

Antalyaspor’un ardından Gençlerbirliği'ni de yenerek oyuncuların yeniden özgüven kazanması gerektiğini ifade eden Tudor, “Şampiyonluk için şansımızı zorlayacağız ancak ikincilik daha gerçekçi bir hedef olacaktır. Seri yakalarsak kalan haftalarda bizi kimse tutamaz” dedi. Yönetim de genç hocaya ‘Arkandayız' mesajı verdi. Ayrıca cezaları nedeniyle Tudor ve Bruma bugün tribünde yer alacak.