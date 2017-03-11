Kardemir Karabükspor Beşiktaş’ı yakaladı

Adanaspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Karabükspor, iç sahadaki 9. galibiyetine imza attı ve evindeki maçlarda lider Beşiktaş'la aynı puanı topladı.

Tanase’nin attığı gollerle Adanaspor’u 2-0’la geçen Kardemir Karabükspor, sahasında oynadığı 13. karşılaşmada 9. galibiyetini elde ederek iç sahadaki puanını 29’a çıkardı. Süper Lig’de geride kalan 24 maçta 33 puan toplayan ve bu puanların 29’unu taraftarı önünde kazanan Karabükspor, ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş’la birlikte iç sahada en çok puan toplayan takım oldu. 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karabükspor, sahasında yalnızca Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldu. Galatasaray ve Beşiktaş’ı sahasında deviren Karabükspor’un bir sonraki iç saha mücadelesi ise Fenerbahçe’yi karşı olacak.