Karşıyaka 84 – 80 TED Ankara Kolejliler / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 84-80 yendi.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde Pınar Karşıyaka, 4 maçlık yenilgi serisinin ardından son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i mağlup etti: 84-80.

Summers’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği yeşil-kırmızılılarda Owens 16, Green 14, Ponitka ve Petway 13’er sayıyla oynadı. Mücadelede hakemler, tribünlerin kararlarına olan tepkileri nedeniyle 2 kez anons yaptırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde güçlü rakibi Beşiktaş Sompo Japan’ı elemeyi başaran Pınar Karşıyaka’da taraftarlar, maç öncesi Antrenör Nenad Markovic’e sevgi gösterisinde bulunup tribünde tecrübeli çalıştırıcı için özel hazırlanan bir pankart açtı. Ligdeki kötü gidişe son veren Pınar Karşıyaka, bu skorla 21 maçta 11 galibiyete ulaşıp play off hattındaki yerini korudu. TED Kolejliler, 2 galibiyetle son sırada kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 8-2 öne geçti. Tam saha pres yapmaya başlayan Pınar Karşıyaka, kısa sürede oyunda denge kurarak 5. dakikada 11-10 üstünlüğü yakaladı. Farkı giderek açan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 14 sayı farkla, 30-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi Pınar Karşıyaka, 5 dakika boyunca yalnız Ponitka’nın serbest atışından 1 sayı bulunca fark 31-28’le 3 sayıya kadar düştü. Bu dakikalarda hakemlerin Karşıyaka aleyhine verdiği teknik fauller salonu gerdi. Hakemler, salondaki küfürlü tezahürat üzerine anons yaptırdı. Kenardan gelen Muhammed ve Soner’in katkısıyla üstünlüğü yeniden eline alan yeşil kırmızılılar, soyunma odasına 42-35 önde girdi.

Pınar Karşıyaka’nın Ponitka, Green ve Petway’le etkili olduğu üçüncü periyotta fark yeniden açıldı. Pınar Karşıyaka son 10 dakikaya 65-51 önde başladı.

Son periyotta tribünlerin kararlarına tepkisinin sürmesi üzerine hakemler ikinci anonsu da yaptırdı. TED Kolejliler, son 1 dakikada Yesukan’ın turnikesiyle skoru 80-78’e getirip farkı 2 sayıya düşürdü. Son anlarda faul atışlarından sayılar bulan Pınar Karşıyaka, maçı 84-80 kazandı.

Pınar Karşıyaka 84 – 80 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz (x), Önder Yılmaz (x), Serhat Büker (x)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx)14, Brown (x)6, Ponitka (xxx)13, Petway (xxx)13, Owens (xxx)16, Muhammed (xxx)12, Soner (x)4, Egemen (x)4, Alp (x)2, Erdi (x)

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Thomas (xxx)16, Shorter (xxx)24, Hummer (xxx)13, Morrison (xxx)22, Galloway (x), Uğur (x), Yesukan (x)5

1. PERİYOT: 30-16

İLK YARI: 42-35

3. PERİYOT: 65-51

5 FAUL: Yesukan (39.39), Morrison (39.49) (TED Kolejliler)