Karşıyaka hayata döndü

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, rakiplerinin takılmasıyla yine tek haftalık aradan sonra play off hattına döndü.

Grupta haftaya 41 puanla beşinci sırada başlayan Niğde Belediyespor, kendi evinde Hatayspor’a 1-0 yenildi. 39 puanlı Kastamonuspor 1966, Menemen Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı. Haftaya altıncı sırada giren Karşıyaka, İnegöl beraberliğiyle 41 puana ulaşıp Niğde’yi genel averajla geride bırakarak play off hattına çıktı. Karşıyaka, 15 Mart Çarşamba günü lider Gümüşhanespor’u konuk edecek.

Grupta son 5 maçı tek galibiyetle geçen Karşıyaka’da İnegölspor mücadelesi sonrası, “Sonuç iyi ama sahadaki oyun ışık vermiyor” diyerek samimi bir itirafta bulunan Teknik Direktör Atilla Güneş, “Ligde 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynadığımız zorlu bir peroyattan geçiyoruz. Bitime yalnız 8 maç kaldı ve bunların ikisini önümüzdeki çarşamba ile pazar günü üst üste oynayacağız. Takımı motive etmeye, moralleri yüksek tutmaya, yarıştan kopmamaya çalışıyoruz. Gidebileceğimiz yere kadar gidip 8 karşılaşma sonunda play off hattı içinde olmak istiyoruz” diye konuştu.