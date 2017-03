Lens ruhu ayaklandırır

1930'da Cezayir Milli Takımı'nın kalesini koruyordu ünlü düşünür Albert Camus. Kalecilik yılları için Camus der ki:

“Şunu öğrendim ki, top birine hiçbir zaman beklediği yönden gelmiyor. Bu bana hayatta çok yardımcı oldu… Özellikle de büyük şehirlerde insanlar göründükleri gibi olmuyorlar.”

Alanya-Fenerbahçe maçının özeti de Camus'nun dediği gibi “Top birine hiç beklediği yönden gelmiyor” cümlesinde gizli. Maçın 25. dakikasına kadar sahada esen, topa hükmeden ve her an üçüncü golü bulması an meselesi olan,…Love ve Fernandes ile sarı lacivert formayı şaşkına çeviren…bir Alanya vardı. Herkesin “Advocaat gider, Yıldırım'a baskı artar” dediği anlarda yani 25'ten sonra bambaşka bir Fenerbahçe seyretmeye başladık… Bu kez roller değişti, Alanya savunma yapmak isterken beceremedi ve beraberlik geldi. Lens'e ayrı parantez açalım. Fener'in yediği ikinci golden sonra Mehmet Topal ve Ozan'a yaptığı sert uyarılar maça nasıl motive olduğunu gösteriyordu ve takımın da işte böyle bir ateşe ihtiyacı vardı.

Geriden gelen her zaman daha iyi oynar. Bir de büyük takıma yakalanmışsan işin daha zordur. Bu değişmedi ve ikinci yarıda da Fenerbahçe topa hükmetmeye devam etti ve aradığı golü Aatif ile buldu.

Diğer haftalara göre Fenerbahçe bu hafta farklıydı! Yani olması gerekeni haftalar sonra yaptı. Yeni sezona şimdiden hazırlandığını bildiğimiz yönetimin bu tarzda üç-dört oyuncuyu alması kaybolan ruhu yeniden kazandıracak ve küsen Fenerbahçe taraftarını tribünlere döndürecektir.

SON SÖZ: Yönetimin iki haftadır tam kadro içerde dışarıda takımın yanında olması ayrı bir motivasyon nedeni oldu.