Levent Şahin: Çember daraldı

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçının ardından çemberin daraldığını söyleyerek, "Matematiksel olarak iddiamız bitmediği sürece biz karakter ve kişilik olarak bunu asla bırakmayacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Levent Şahin, deplasmanda alınabilecek bütün risk ve oyun stratejilerinin hepsini 90 dakikalık maç süresince denediklerini söyledi.

Şahin, rakibin girdiği iki pozisyonunda gol olduğunu belirterek, “Bizim girdiğimiz daha net iki pozisyon ve sonuçlandıramadığımız bir görüntü sergiledi maç. Daha çok üretmeye çalıştık ve pozisyona girdik. Rakibe göre sonuçlandırmaları çok net yapamadık. Bu noktada sonuçlandırmaları daha net yapıp değerlendirebilseydik oyunun akışı başka yere giderdi diye düşünüyorum. Çember daraldı, kalan 10 maç. Ama ne olursa olsun Süper Lig’in 18 takımından bir tanesiyiz ve bu takımlar arasında yer alıyoruz. Ortada 30 puan var. Matematiksel olarak iddiamız bitmediği sürece biz karakter ve kişilik olarak bunu asla bırakmayacağız. Netice olarak kötü gidişat var. En kısa zamanda da netice alıp tekrar kaldığımız yerden 5 haftaki sürece göre devam etmek istiyoruz” dedi.

Gazetecilerin kötü gidişatın neden olduğu yöndeki bir soruya ise Levent Şahin, “Kendi aramızda konuşuyoruz, analiz ediyoruz, bakıyoruz sonuçta ben teknik adamım oyuncularla da konuştuğumuzda iki tane kötü oynadığımız Osmanlı ve Alanya maçları var. Onun haricinde bugünkü maç gibi sonuçlandırmalarda etkisiz kalınca, rakipte girdiği pozisyonları değerlendirince böyle oldu” ifadelerine yer verdi.