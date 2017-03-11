Lider Malatyaspor, Başakşehir’de 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı'nın zeminindeki sorun nedeniyle 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Malatya 47 puana yükselirken, Urfa ekibi de 23 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Sedat'ın pasında ceza sahası içinde İrfan topla buluşmak isterken İzzet müdahale etti. Hakem İzzet'in yaptığı harekete penaltı kararı verdi.

11. dakikada İrfan'ın kazandırdığı penaltıyı Eren kullandı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada sağ kanattan Caner'in yaptığı ortada penaltı noktası önünde topla buluşan Eren'in dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Artun'un verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Mertcan'ın sert vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Ayite, topu kaptı ve ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

64. dakikada sağ kanattan Mertcan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batuhan Karadeniz iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Oğuz Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Sadık, Murat Akça, Osman, İrfan (Murat Yıldırım dk. 71), Azubuike, Sedat, Dialiba, Eren (Mba dk. 75), Ayite (Sezer dk. 90+3)

Şanlıurfaspor: Fatih, İzzet, Berkay Can, Soro, Şaban, Batuhan Arslan, Kağan, Askar (Batuhan Karadeniz dk. 60), Mertcan, Abdulaziz (N'Dongala dk. 76 x) Artun xx

Goller: Eren (dk. 11 pen.), Ayite (dk. 55) (Evkur Yeni Malatyaspor), Batuhan Karadeniz (dk. 64) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kartlar: Osman (dk. 90+1) (Evkur Yeni Malatyaspor), Artun (90+1) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: İzzet, Şaban (Şanlıurfaspor), Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)