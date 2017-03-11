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GALATASARAY
11 Mart 2017 19:01
GALATASARAY
3 - 2
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Lukas Podolski hem golünü hem ayrılığını anlattı

Lukas Podolski şık gol attığı Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Alman yıldızın çektiği şut kaleye 119 Km/S hızında gittiği açıklandı.
21:2711 Mart 2017
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Lukas Podolski hem golünü hem ayrılığını anlattı

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Lukas Podolski, mücadele hakkında yayıncı kuruluşa konuştu.

Merhaba stüdyo merhaba stüdyo” sözleriyle konuşmasına başlayan Podolski’nin yorumları şöyle;

İlk dakikalarda uymamız dışında güzel oynadık. İlk yarıda iyiydi. İkinci yarıda agresif olamadık. Rakip de iyi oynayınca zor anlar yaşadık. Son dakikada attığımız golden dolayı mutluyuz.

Hız önemli değil. Önemli olan golün olması… Ben sol ayağımı iyi kullandığımı ve iyi şutlar çekebildiğimi biliyordum.

Transferim resmi olarak bitti. Buradaki son aylarımı iyi geçirmek istiyorum. Taraftarlar bana iyi davrandı hem onlar için hem de Galatasaray gibi büyük bir kulüp için elimden geleni yapacağım.

Etiketler
galatasaray lukas podolski spor toto süper lig
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