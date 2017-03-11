Lukas Podolski’den olay hareket

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu Podolski'nin rakibine yaptığı bir hareket sosyal medyada olay oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alman futbolcu Podolski’nin rakibine yaptığı bir hareket sosyal medyada olay oldu.

RAKİBİNE DİRSEK ATTI!

9. dakikada Podolski ile Gençlerbirliği’nden Luccas Claro’nun ikili mücadelesinde Podolski, rakibine dirsek attı. Bu pozisyon sonrası Claro yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alman futbolcuya herhangi bir kart göstermedi.

GENÇLERBİRLİĞİ OYUNCULARI İTİRAZ ETTİ AMA…

Gençlerbirliği oyuncuları, Podolski’nin kart görmesi yönünde hakeme itirazlarda bulunsa da Aydınus’un kararı değişmedi.

RİZESPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DA YAPMIŞTI

Daha önce Podolski Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarında da aynı harekete imza atmıştı. Başarılı oyuncu, yine bugün olduğu gibi ne sar ne de kırmızı kart görmüştü.