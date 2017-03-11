Mario Mandzukic savaşı!

Fransız ve İtalyan basını, Juventus’tan ayrılması beklenen tecrübeli isim Mandzukic için iki kulübün kapışacağını yazdı. Ancak vatandaşı Tudor’un etkisiyle Galatasaray'ın bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Lukas Podolski'nin gelecek sezon Japonya'da mücadele edecek olması nedeniyle Galatasaray şimdiden golcü arayışlarına başladı. Listenin ilk sırasında ise sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Hırvat golcü Mario Mandzukic yer alıyor. İtalyan Calciomercato'nun yanı sıra Fransız basını da 30 yaşındaki golcü için en ciddi talibin Galatasaray olduğunu yazdı.

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FAVORİ GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların yanı sıra Marsilya'nın da sırada olduğu ifade edilirken, vatandaşı Igor Tudor'un Galatasaray’ı çalıştırmasının da etkisiyle Türkiye'ye gelmesine daha büyük bir ihtimal olarak bakılıyor. Ayrıca Çin takımlarının da Mandzukic'i istediği ifade edilirken, oyuncunun Avrupa'da kalarak üst düzey futbol oynamaya devam edeceği iddia edildi.