Muammer Yaman son yolcuğuna uğurlandı

Akhisar Belediyespor Futbol Kulübü'nün otobüs şoförü Muammer Yaman vefat etti. Yaman'ın cenazesine bütün Akhisar Belediyespor camiası katıldı.

Akhisar Belediyespor şoförünü son yolculuğuna uğurladı. Akciğer kanserinden dolayı 9 Dokuz Üniversitesinde gördüğü kemoterapi ardından evinde istirahat eden 57 yaşındaki Muammer Yaman dün gece 05.00 sıralarda hastaneye kaldırdı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

5 yıldır Akhisar Belediyespor’un şoförlüğünü yapan, evli ve 2 çocuk babası Muammer Yaman’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Birlik Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar Belediyespor eski başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolcular, Taraftar Dernekleri ve grupları, eski futbolcular, akraba eş dost ve yakınları katıldı.