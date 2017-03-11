Mustafa Reşit Akçay eksiklerini söyledi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Reşit Akçay, 1-1 biten Bursaspor karşılaşması sonrası müsabakayı değerlendirdi. Akçay, "Şimdi fiziksel değerleri tekrar gözden geçirdiğimde ortada bir problemin olmadığı gözüküyor ama golle ilgili problemlerimizin devam ettiğini görüyoruz. Skor yapamamış olmamızı anlamlandıramıyorum. Bu yönde de çalışmalarımızI sürdüreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Bursaspor Ankara’da karşı karşıya geldi. ilk yarısı 1-0 Bursasporun üstünlüğü ile tamamlanan maç, ikinci yarıda Başkent ekibinin bulduğu golle 1-1 bitti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Akçay, “İç saha müsabakası oynarak galip gelmek istediğimiz bir müsabakaydı. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“SKOR YAPAMAMIŞ OLMAMIZI ANLAMLANDIRAMIYORUM”

Takımı Osmanlıspor’un gol bulma yolunda problemleri olduğunun altını çizen Reşit Akçay, şunları kaydetti:

“Uzun süreden beri arkadan gelen bir takım olarak gol yiyerek başladığımız çoğu müsabakayı arkadan gelerek tamamlamaya çalıştık.Bu müsabaka da onlardan biriydi. Özellikle ikinci yarı oyuncularımızın müsabakaya tutunmaları, skoru değiştirmek için gösterilen gayretten dolayı özellikle tebrik etmem gerekiyor. şimdi fiziksel değerleri tekrar gözden geçirdiğimde ortada bir problemin olmadığı gözüküyor ama golle ilgili problemlerimizin devam ettiğini görüyoruz. Skor yapamamış olmamızı anlamlandıramıyorum. Bu yöndede çalışmalarımız sürdüreceğiz.”