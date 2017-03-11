Mutlu Topçu: İyi mücadele ettik

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, berabere kaldıkları Osmanlıspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, takımının yaklaşık 10 oyuncu eksikle Osmanlıspor deplasmanına geldiklerine dikkat çekerek, “Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi mücadele ettik” diye konuştu.

“OYUNA SONRADAN GİREN OYUNCULARIN DAHA İYİ OLMASI GEREKİRDİ”

ilk 11’de oynayan bütün futbolcuların elinden gelenin en iyisini yaptıklarının belirten Topçu, oyuna sonradan giren oyuncuların da iyi oynaması gerektini ifade etti. Tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

“İlk 15 dakikalık periyotta zaman zaman sıkıntı çektik ama ilk yarının geri kalan bölümünde gol de dahil mücadele anlamında güzeldi. Topu ayağa indirdiğimiz zaman daha iyi olduğumuzu gördük. Tabii saha elverişli olmayınca zaman zaman sıkıntı çektik. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi mücadele ettik. Oyuna sonradan giren oyuncuların daha iyi olması gerekirdi.”