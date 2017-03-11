Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Oğuz Çetin: Önceliğimiz savunma oldu

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, “Durum gereği önceliğimiz savunma oldu ve bunu başardık” dedi.
16:5811 Mart 2017
0
Oğuz Çetin: Önceliğimiz savunma oldu

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, golsüz berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, “Öncelikle Gaziantep'te oynanan maçtan dolayı iki camia arasında büyük gerginlik olmasına rağmen Samsun'a geldiğimiz dakikadan, maç bitene kadar olan sürede bize iyi bir yaklaşım gösteren Samsunspor camiasına teşekkür ediyorum. Küme düşme potasında olan takımlar için çok zorlu bir süreç içerisindeyiz. Geçen hafta içeride Mersin İdman Yurdu'na kaybetmiş bir takım olarak en zorlu deplasmanlardan biri olan Samsunspor’a karşı 1 puan kazandık. Samsunspor'un çok etkili ayakları var. Burada Yeni Malatya ve Boluspor'u 3-0 yendiler. Böyle bir takıma karşı son derece stratejik bir maç oynadık. Takımım ve oyuncularım rahat değiller. Savunma bölümünü iyi yapmak, etkili ayakları durdurabilmek, pozisyon geldiğinde de hücuma çıkarak etkili olabilmek bizim için önemliydi. Bugün başardığımız en önemli konu son derece yüksek disiplinle oynayan oyuncularım etkin ayaklara fazla alan bırakmadılar. Samsunspor gibi bir rakibi altımızda tutmak önemliydi. Biz bu değiliz. Sadece savunma yapan değil aynı zamanda oyunu oynayan da bir takımdır. Ama durum gereği önceliğimiz savunma oldu ve bunu başardık” diye konuştu.

Etiketler
Büyükşehir Gaziantepspor oğuz çetin tff 1.lig
Son güncelleme: 17:16 | 11.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER