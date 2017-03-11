Oğuz Çetin: Önceliğimiz savunma oldu

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, “Durum gereği önceliğimiz savunma oldu ve bunu başardık” dedi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, golsüz berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, “Öncelikle Gaziantep'te oynanan maçtan dolayı iki camia arasında büyük gerginlik olmasına rağmen Samsun'a geldiğimiz dakikadan, maç bitene kadar olan sürede bize iyi bir yaklaşım gösteren Samsunspor camiasına teşekkür ediyorum. Küme düşme potasında olan takımlar için çok zorlu bir süreç içerisindeyiz. Geçen hafta içeride Mersin İdman Yurdu'na kaybetmiş bir takım olarak en zorlu deplasmanlardan biri olan Samsunspor’a karşı 1 puan kazandık. Samsunspor'un çok etkili ayakları var. Burada Yeni Malatya ve Boluspor'u 3-0 yendiler. Böyle bir takıma karşı son derece stratejik bir maç oynadık. Takımım ve oyuncularım rahat değiller. Savunma bölümünü iyi yapmak, etkili ayakları durdurabilmek, pozisyon geldiğinde de hücuma çıkarak etkili olabilmek bizim için önemliydi. Bugün başardığımız en önemli konu son derece yüksek disiplinle oynayan oyuncularım etkin ayaklara fazla alan bırakmadılar. Samsunspor gibi bir rakibi altımızda tutmak önemliydi. Biz bu değiliz. Sadece savunma yapan değil aynı zamanda oyunu oynayan da bir takımdır. Ama durum gereği önceliğimiz savunma oldu ve bunu başardık” diye konuştu.