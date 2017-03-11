Osman Özköylü: Maçı kazanmayı çok istiyorduk

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Büyükşehir Gaziantepspor takımı elinde çok iyi hücumcu oyuncuları olmasına rağmen maça santrforsuz çıktı” dedi.

Kırmızı-beyazlı takımın hocası Osman Özköylü, maç sonrası basın toplantısında çok çabalamalarına rağmen pozisyon üretemediklerinden yakınarak şu ifadeleri kullandı:

“Kazanmayı çok istiyorduk. Kendi sahamızda iyi maçlar oynayan bir takımız. İlk defa bu kadar kısır bir maç oynadık. Üretken olamadık. Bunda da tabi ki rakibin oyun sisteminin de çok büyük etkisi var. Büyükşehir Gaziantepspor takımı elinde çok iyi hücumcu oyuncuları olmasına rağmen maça santrforsuz çıktılar. Orta saha oyuncusu Muhammet Reis santrfor oynadı.”

“Onların bu formatı, ‘Biz pozisyon vermeyelim, gol yemeyelim, atabilirsek atmaya çalışalım' manasına geliyordu. 90 dakika boyunca pozisyonları da yok. Uzaktan 1-2 tane şutları var. Kalecimizin kurtardığı tehlikeli pozisyon da yok. Biz de üretemedik.”

“Kenar oyuncularının daha üretken olması gerekiyordu. Ön bölgede üretkenlikten yoksunduk. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri istediğimiz geri dönüşü bize vermedi. Vedat, kendini iyi hissetmediğini söyleyince oyunu oyundan çıkarmanın doğru olduğunu düşünüyorduk. Kazanmak istiyorduk, olmadı. İki takıma da başarılar diliyorum”