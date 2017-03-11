Osmanlıspor 1- 1 Bursaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından yeşil beyazlı takım puanını 32 yaptı. Başkent temsilcisi ise, 31 puana yükseldi. Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, 2 hafta sonra ligde puanla tanıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Osmanlıspor evinde Bursaspor’u konuk etti. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

Karşılaşma 1-1 berabere beraberlik ile sonuçlandı. Timsah’ı öne geçiren gol penaltıdan Deniz Yılmaz’ın ayağından geldi: 0-1.

Ev sahibi takım 85’de skoru belirleyen sayıyı kaydetti. Arka direğe kullandı Pinto korneri. Numan arka direkte kafayı vurdu, Harun yakın mesafede sektirdi, ancak topu yeniden kale önüne çevirdi Prochazka. Aminu o topu sert bir vuruşla boş kaleye yolladı: 1-1.

Bu sonucun ardından yeşil beyazlı ekip puanını 32 yaptı. Başkent temsilcisi ise, 31 puana yükseldi. Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri, 2 hafta sonra ligde puanla tanıştı.

Ligin 25. haftasında Mutlu Topçu’nun takımı, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Osmanlıspor İstanbul’da Kasımpaşa ile kozları paylaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada Vrsajevic’in kale sahasına gönderdiği ortada top Ndiaye’ye gelmeden savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye’nin vuruşunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.

38. dakikada savunmada Musa’nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan, Bursaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Deniz penaltıdan kazanılan avantajı değerlendirdi ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49. dakikada ceza sahasına giren Regatti’nin şutunu kaleci İsmail son anda kornere çeldi.

64. dakikada Batalla’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Erdal’ın sağ köşe gönderinden ceza sahasına gönderdiği ortaya Numan kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Harun son anda kornere çeldi.

80. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza yayına kadar süren Maher, topa sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Ancak doksana giden topu kaleci Harun çıkardı.

85. dakikada Bursaspor ceza sahasında yaşanan karambolde top oyuna sonradan giren Umar’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

ISI HARİTASI