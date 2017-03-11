Rodrigues: Her hafta üzerine koyuyoruz

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, takımın gün geçtikçe daha iyi futbol oynadığını belirterek, “Her hafta yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz” dedi.

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rodrigues, “Bugün bakıldığında özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda bu performanstan biraz uzak kaldık. Bugün önemli olan 3 puan almaktı. Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyum. Ben bir kanat oyuncusuyum ama hocamız benden fedakarlık yapmamı isterse bunu yapmak zorundayım. Elimden geldiği kadar her oynadığım pozisyonda iyi oynamaya çalıştım. 90 dakika oynadım ve bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Tabii ki hedefim her gün daha fazla çalışıp bunu daha ileriye götürüp takımın önemli bir parçası olabilmek” ifadelerini kullandı.

“Çok sıkı çalışıyoruz”

Takımın çok sıkı antrenman yaptığını söyleyen genç futbolcu, “Sakatlıkları antrenmanlara bağlamak anlamsız olur. Disiplinli bir hoca ve iyi çalışıp, iyi çalıştırmayı seviyor. Sakatlıklar her zaman olabiliyor. Futbolun bir parçası, kesinlikle buna bağlamamak lazım. Disiplinli bir hocayla çalışıyoruz ve her hafta daha iyi olacaktır. Tabii ki mentalite ve takım ruhu çok önemli. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi bir performans göstermemize rağmen son dakikaya kadar oyundan kopmayan bir Galatasaray vardı sahada. Bugün ilk yarıda iyi oynayıp, ikinci yarıda iyi olmamamıza rağmen son dakikaya kadar golü arayan bir takım olarak sahadaydık. Antrenman şiddeti hem takım için, hem kendim için çok önemli. Hafta içi yaptığınız antrenmanın meyvesini alıyorsunuz. Hafta boyunca iyi çalışan bir takım vardı. Bu hafta da bundan önceki haftada iyi çalıştık. Fiziksel olarak hazır olduğunuz zaman kendisini daha iyi hissediyorsunuz. 2 haftada son dakikada güzel galibiyetler aldık” diyerek sözlerini tamamladı.