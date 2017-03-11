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Samsun’da sessiz düello

TFF 1. Lig'de Samsunspor, alt sıra mücadelesinde Büyükşehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı.
15:2311 Mart 2017
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Samsun’da sessiz düello

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Samsunspor 22 puanla küme düşme hattından çıkamadı. Gaziantep ekibi ise 23 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kone'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Göksu'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kone'nin şutu az farkla auta gitti.

34. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Göksu'nun şutu yandan auta gitti.

35. dakikada ceza sahasına giren Lumu’nun kaleci Adam'ı da çalımlayarak vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada sağdan gelen ortada Ekigho'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

76. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya , Alpaslan Dedeş , İsmail Şencan

Samsunspor: Muyters , Erkam Reşmen , Ercan , Abdulkadir Bardakcı , Mustafa Sevgi , Hasan Kılıç , Lumu (Kevin dk. 46 ), Kenan Karışık , Kone , Göksu Türkdoğan (Vedat dk. 61 , Gökay dk. 88 ?), Murat Gürbüzerol

Yedekler: Bekir, Fatih, N'Diaye, Halil

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Büyükşehir Gaziantepspor: Adam , Uğur Akdemir , Rıza Efendioğlu , Murat Ceyalan , Gökhan Alsan , Tevfik Köse (Vadji dk. 85 ?), Muhammet Reis , Ekigho (Mehmet Uğurlu dk. 90+2 ?), Erdal Güneş , Akakpo , Özgür Özkaya

Yedekler: Necati, Muhammet Ertürk, Uche, Ramazan, Cumali

Teknik Direktör: Oğuz Çetin

Sarı kart: Gökay (Samsunspor)

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