Samsun’da sessiz düello

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Samsunspor 22 puanla küme düşme hattından çıkamadı. Gaziantep ekibi ise 23 puana yükseldi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Kone'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Göksu'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kone'nin şutu az farkla auta gitti.
34. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Göksu'nun şutu yandan auta gitti.
35. dakikada ceza sahasına giren Lumu’nun kaleci Adam'ı da çalımlayarak vuruşunda top auta çıktı.
53. dakikada sağdan gelen ortada Ekigho'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
76. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya , Alpaslan Dedeş , İsmail Şencan
Samsunspor: Muyters , Erkam Reşmen , Ercan , Abdulkadir Bardakcı , Mustafa Sevgi , Hasan Kılıç , Lumu (Kevin dk. 46 ), Kenan Karışık , Kone , Göksu Türkdoğan (Vedat dk. 61 , Gökay dk. 88 ?), Murat Gürbüzerol
Yedekler: Bekir, Fatih, N'Diaye, Halil
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Büyükşehir Gaziantepspor: Adam , Uğur Akdemir , Rıza Efendioğlu , Murat Ceyalan , Gökhan Alsan , Tevfik Köse (Vadji dk. 85 ?), Muhammet Reis , Ekigho (Mehmet Uğurlu dk. 90+2 ?), Erdal Güneş , Akakpo , Özgür Özkaya
Yedekler: Necati, Muhammet Ertürk, Uche, Ramazan, Cumali
Teknik Direktör: Oğuz Çetin
Sarı kart: Gökay (Samsunspor)