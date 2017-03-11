Selçuk Şahin: Galatasaray maçlarında gol atmayı seven…

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin, maç sonrasında konuştu.

Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının ikinci golünü penaltıdan atan tecrübeli futbolcu, “Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim” dediği sözleri şöyle;

“Keyifli bir maç oldu. İyi oynayarak puan almaya gelmiştik. İyi başladık, zaman zaman Galatasaray’a karşı bocaladık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı sonunda gol yedik, telafi edemedik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz. Penaltıda topu ben istedim. Ligde golüm yoktu ayrıca Galatasaray maçlarında gol atmayı severim, 2. penaltıyı Serdar’dan ben istedim. Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim. Vurdum gol oldu ama neticede bir işe yaramadı.“