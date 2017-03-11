Şenol Güneş’ten futbolculara sert uyarı!

Olympiakos karşısında ilk yarıdaki futboldan hiç memnun kalmayan Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş, erkenden Süper Lig’de şampiyon, Avrupa’da ise kesin finalist ilan edilmelerinden çok rahatsız...

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Olympiakos deplasmanından 1-1'lik avantajla dönen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımının ayaklarını yere sağlam basmasını istiyor. Güneş, bir beraberlikle ve üstelik ilk yarıdaki kötü futbola rağmen kupada kesin finalist olarak görülmelerinin yanı sıra bitime 11 hafta kala en yakın takipçisi Başakşehir'in sadece 4 puan önünde lider oldukları Süper Lig'de bu kadar erken şampiyon ilan edilmelerinden de çok rahatsız.

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‘GARANTİ’ DEMEK YASAK

İki kulvarda da asla bir şeyi garantilemediklerini hatta çeyrek finalin bile çantada keklik olmadığını öğrencilerine aktaran tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Ligde ve Avrupa'da en tehlikeli rakibimiz yaratılan bu algı sonucu rehavete kapılmamızdır. Sezon sonuna daha çok var. Mutlaka zorluklarla karşılaşacağız. Yapmamız gereken her güçlüğü kenetlenip aşarak ve sadece önümüzdeki maça odaklanarak kararlılıkla hedeflerimize koşmaktır” ifadelerini kullandı