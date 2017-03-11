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Tofaş 88 – 83 Banvit / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının açılış maçında Tofaş, Banvit'i 88-83 yendi.
22:3611 Mart 2017
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Tofaş 88 – 83 Banvit / Maç özeti

Tofaş 88 – 83 Banvit

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ahmet Ersen Ergüler (xx), Alper Altuğ Köseler (xx), Ozan Çakar (xx)

TOFAŞ: Barış Ermiş (xxx)6, Crocker (xxx)21, Meija (xxxx)25, Kaya Peker (xxx)9, Copeland (xxx)10, Yiğit (xx)3, Palacios (xx)6, Caner (xx), Kadir (xx)2, İvanov(xx)6

BANVİT: Muric (xxx)12, Orelik (xxx)23, Vidmar (xxx)10, Chappell (xxx)4,Theodore (xxx)15, Kulig (xx)8, Tolga (xx)5, Merthan (x), Furkan (xx)6

1.PERİYOT: 20-18

DEVRE: 41-41

3.PERİYOT: 65-58

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci hafta karşılaşmasında Tofaş sahasında Banvit’i 88-83 mağlup etti.

Banvit ilk çeyreğe etkili başladı ve Orelik’in dış şutlarıyla üstünlüğü yakaladı. Tofaş, buna Barış ve Kaya Peker ile karşılık verince 7. dakikada Banvit 12-11 önde geçti. Crocker’in basketiyle skor ilk kez 8.dakikada 16-16 oldu ve 10.dakikada Mejia’nın turnikesiyle Tofaş ilk kez 18-16 öne geçti. TOFAŞ, ilk çeyreği Meija’nın basketiyle 20-18 önde kapadı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu ve Orelik’in üçlükleriyle önce eşitliği yakaladı, sonrasında da öne geçti. 14. Dakikayı BSanvit Tolga’nın üçlük atışıyla 26-32 önde geçti. Crocker’in basketleriyle TOFAŞ farkı 17.dakikada 1 sayıya (35-36) indirdi. Karşılıklı basketlerle geçen bölüm 41-41 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Tofaş, Copeland’ın üçlüğü ile başladı: 44-41. 22.dakikada Meija üst üste iki üçlük attı ve skor 50-45 oldu. 24.dakikada Banvit çaldığı topları, Muric ve Theodore ile değerlendirdi ve farkı 2 sayıya (52-50) indirdi. 26. Dakikayı TOFAŞ Kaya Peker’in üçlüğü ile 6 sayılık üstünlük (58-52) buldu. İki takımda canlı savunma yapınca skor artmadı ve TOFAŞ final periyoduna 65-58 önde girdi.

Final periyoduna Banvit iyi başladı ve Orelik’in basketleriyle 32.dakikada farkı 2 sayıya (65-63) indirdi. Banvit, 34.dakikada Theodore’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 69-71 öne geçti. Faruk’un üçlüğü TOFAŞ’a mola aldırttı: 69-74 Crocker’in 36.dakikadaki üçlüğü skoru bir kez daha eşitledi: 74-74.İki takımda sayı üretmekte zorlandı. 37.dakikada Yiğit’in üçlüğü ile TOFAŞ öne geçti: 77-74 Meija’nin üst üste iki turnikesi farkı yeniden 7 sayıya (81-74) çıkardı. Banvit Theodore’nin faulden bulduğu sayılarla oyundan kopmadı: 83-79 Banvit son hücumları değerlendiremeyince TOFAŞ maçı 88-83 kazandı ve rakibinden rövanşı aldı.

Maçin en skorer ismi Tofaş’tan 25 sayı ile oynayan Meija olurken, Banvit’ten Orelik ise 23 sayı ile oynadı.

Etiketler
banvit Spor Toto Basketbol Ligi tofaş
Son güncelleme: 22:38 | 11.03.2017
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