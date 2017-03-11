Tofaş 88 – 83 Banvit / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının açılış maçında Tofaş, Banvit'i 88-83 yendi.

Tofaş 88 – 83 Banvit

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ahmet Ersen Ergüler (xx), Alper Altuğ Köseler (xx), Ozan Çakar (xx)

TOFAŞ: Barış Ermiş (xxx)6, Crocker (xxx)21, Meija (xxxx)25, Kaya Peker (xxx)9, Copeland (xxx)10, Yiğit (xx)3, Palacios (xx)6, Caner (xx), Kadir (xx)2, İvanov(xx)6

BANVİT: Muric (xxx)12, Orelik (xxx)23, Vidmar (xxx)10, Chappell (xxx)4,Theodore (xxx)15, Kulig (xx)8, Tolga (xx)5, Merthan (x), Furkan (xx)6

1.PERİYOT: 20-18

DEVRE: 41-41

3.PERİYOT: 65-58

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci hafta karşılaşmasında Tofaş sahasında Banvit’i 88-83 mağlup etti.

Banvit ilk çeyreğe etkili başladı ve Orelik’in dış şutlarıyla üstünlüğü yakaladı. Tofaş, buna Barış ve Kaya Peker ile karşılık verince 7. dakikada Banvit 12-11 önde geçti. Crocker’in basketiyle skor ilk kez 8.dakikada 16-16 oldu ve 10.dakikada Mejia’nın turnikesiyle Tofaş ilk kez 18-16 öne geçti. TOFAŞ, ilk çeyreği Meija’nın basketiyle 20-18 önde kapadı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Banvit oldu ve Orelik’in üçlükleriyle önce eşitliği yakaladı, sonrasında da öne geçti. 14. Dakikayı BSanvit Tolga’nın üçlük atışıyla 26-32 önde geçti. Crocker’in basketleriyle TOFAŞ farkı 17.dakikada 1 sayıya (35-36) indirdi. Karşılıklı basketlerle geçen bölüm 41-41 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Tofaş, Copeland’ın üçlüğü ile başladı: 44-41. 22.dakikada Meija üst üste iki üçlük attı ve skor 50-45 oldu. 24.dakikada Banvit çaldığı topları, Muric ve Theodore ile değerlendirdi ve farkı 2 sayıya (52-50) indirdi. 26. Dakikayı TOFAŞ Kaya Peker’in üçlüğü ile 6 sayılık üstünlük (58-52) buldu. İki takımda canlı savunma yapınca skor artmadı ve TOFAŞ final periyoduna 65-58 önde girdi.

Final periyoduna Banvit iyi başladı ve Orelik’in basketleriyle 32.dakikada farkı 2 sayıya (65-63) indirdi. Banvit, 34.dakikada Theodore’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 69-71 öne geçti. Faruk’un üçlüğü TOFAŞ’a mola aldırttı: 69-74 Crocker’in 36.dakikadaki üçlüğü skoru bir kez daha eşitledi: 74-74.İki takımda sayı üretmekte zorlandı. 37.dakikada Yiğit’in üçlüğü ile TOFAŞ öne geçti: 77-74 Meija’nin üst üste iki turnikesi farkı yeniden 7 sayıya (81-74) çıkardı. Banvit Theodore’nin faulden bulduğu sayılarla oyundan kopmadı: 83-79 Banvit son hücumları değerlendiremeyince TOFAŞ maçı 88-83 kazandı ve rakibinden rövanşı aldı.

Maçin en skorer ismi Tofaş’tan 25 sayı ile oynayan Meija olurken, Banvit’ten Orelik ise 23 sayı ile oynadı.