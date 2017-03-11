Trabzonspor ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçını kazanması durumunda son 6 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşayacak.

2016-17 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve devreyi 18 puan ile 13’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 7 maçlık puan serisi elde etti. 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puan toplayan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanması durumunda son olarak kaybetmeden üst üste 39 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda peş peşe en çok puan kazandığı dönemi yaşayacak.

REKOR 43 PUAN

En son 82 puan topladığı 2010-11 sezonunda 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden Trabzonspor, lig tarihinde üst üste en çok puanı ise 1983-84 sezonunda topladı. Bordo mavililer söz konusu sezonda peş peşe 28 maç kaybetmedi, 15 galibiyet ve 13 beraberlikle 2 puanlı sistemde 43 puana ulaştı. Trabzonspor yakın tarihte ise 2011-12 sezonunda 9 maçlık seride 19 puan, 2014-15 sezonunda ise 8 maçlık seride 18 puan elde etmişti.

SARAL, BAŞKAN AZİZ YILDIRIM’A DAVA AÇTI

Bu arada, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’a karşı dava açtı. Aziz Yıldırım, geçen yıl 24 Ağustos’ta bir televizyon kanalında Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamalara medya hesabından tepki gösteren Saral’dan şikayetçi olmuştu. Saral da, bordo mavili camianın yıpratılmaya çalışılmasına duyarsız kalmayacağını belirterek Aziz Yıldırım’dan şikayetçi oldu. Gökhan Saral, Aziz Yıldırım’ın algı operasyonu yaptığını ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından şike kumpasıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerek mağduru oynadığını savundu, Trabzonsporlulara da psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.

‘SPORTMENLİĞE DAVET EDİYORUM’

Gökhan Saral, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”Camiama hakaret eden, camiamın hakkına göz diken ve geçmişte hakkını yiyenlerle mücadele etmeye devam edeceğim. Aziz Yıldırım’ı camiamla ilgili açıklamalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları ve sportmenlik çerçevesinde yapmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasına yapmış olduğu hakaretten ötürü ben de kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Hak arama ve şike mücadelesi yargıda devam edecektir” ifadelerini kullandı.

YOLCULUK YARIN

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın Manisa’ya gidecek. Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30’da Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e hareket edecek, buradan da karayoluyla Manisa’ya geçecek.